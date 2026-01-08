Lazio - Fiorentina, Ratkov: "Abbiamo giocato meglio, non aggiungo altro"

Ratkov era presente ieri sera all'Olimpico, in occasione del match con la Fiorentina. Nel corso dell'intervista concessa ai microfoni ufficiali del club, il giocatore ha espresso le sue sensazioni sulla gara: "Ho visto la partita contro la Fiorentina, abbiamo giocato meglio ma non voglio aggiungere altro. Guardavo la partita e mi piacevano le nostre azioni offensive. Mi immaginavo già nella squadra".

"Sono un attaccante che ha fiuto del gol, un’ottima finalizzazione e intelligenza tattica. Mi piace giocare la palla e sono bravo di testa. Sono queste le mie qualità migliori. Nel tempo libero gioco a padel, mi piace molto. Si, sono davvero bravo".

