Mattei: "Lazio sempre in emergenza. Taylor è pronto, ma senza Guendo..."
Stefano Mattei ha parlato del momento attuale della Lazio, esprimendosi già sulla trasferta di Verona, ai microfoni di Radiosei. Il giornalista ha sottolineato l'emergenza con cui convive la squadra di Sarri da inizio stagione, dando poi un suo pensiero sulle ultime operazioni di mercato. Ecco le sue parole:
"Questa Lazio convive con l’emergenza da inizio stagione, mi aspetto che Taylor possa trovare spazio; è più pronto, viene dall’Ajax. Credo che la Lazio, passando da Guendouzi a lui, ha perso forse in personalità ma ha acquistato qualcosa dal punto di vista dei gol.
Penso che domenica si comincerà con la certezza, ossia Belhayane, Cataldi e Vecino, ma non è escluso il fatto che possa esserci Taylor. Davanti immagino vedremo Noslin con Cancellieri e Isaksen. Trasferta insidiosa. Il Verona mette la gara sull’intensità, l’organizzazione tattica e soprattutto difensiva saranno fondamentali. Loro concedono qualcosa nelle ripartenze".