Calciomercato Lazio | Gila e Isaksen in uscita? La posizione del club
CALCIOMERCATO LAZIO - Non solo le entrate, in casa Lazio si discute anche delle uscite e delle situazioni legate ai rinnovi rimaste in sospeso. A tal proposito, un tema caldo è il futuro di Mario Gila. Il difensore è in scadenza nel 2027, ma al momento non risultano discorsi avanzati legati al prolungamento, situazione che viene monitorata dai club interessati. Lo spagnolo è particolarmente apprezzato sul mercato, con Milan e Inter si sono mosse in modo concreto. La società biancoceleste resta ferma sulla sua posizione e, come appreso dalla nostra redazione, non è intenzionata a cederlo perché crede nel giocatore e ci punta.
Altro discorso per Isaksen, finito nella lista dei possibili partenti. La società crede nelle potenzialità del danese, ma non è considerato incedibile. A fronte di un’offerta adeguata, che si aggira intorno ai 20 milioni, il club aprirebbe alla cessione.
