Calciomercato Lazio | Acerbi e de Vrij decisivi per Gila. E il Milan…

La Lazio non apre, almeno per ora. Mario Gila è uno dei difensori più apprezzati sul mercato e il suo rendimento non è passato inosservato: su di lui si sono mossi con interesse concreto Inter e Milan, ma da Formello il messaggio è chiaro. A gennaio non si vende.

Il centrale spagnolo è da tempo nel mirino del Milan, dove il nuovo direttore sportivo Igli Tare lo conosce molto bene. Fu proprio lui, ai tempi della Lazio, a portarlo a Roma dal Real Madrid Castilla, intuendone le potenzialità. Ora, con un nuovo ruolo a Milanello, l’idea sarebbe quella di riabbracciarlo in rossonero. In caso di un eventuale affondo biancoceleste per Ruben Loftus-Cheek, il Milan potrebbe anche proporre uno scambio, ma si tratta di uno scenario che la Lazio, al momento, non prende in considerazione.

Attenzione anche al fronte nerazzurro. L’Inter sta lavorando alla possibile cessione di Francesco Acerbi all’Al Hilal, mentre resta incerto anche il futuro di Stefan de Vrij. In caso di doppio addio, Gila rappresenterebbe uno dei primi nomi sulla lista della dirigenza nerazzurra per ringiovanire e rinforzare il reparto difensivo.

Sul tavolo c’è anche il tema contrattuale. Gila ha un accordo con la Lazio in scadenza nel 2027, ma al momento non risultano discorsi avanzati per il rinnovo. Una situazione che viene monitorata dai club interessati, pur senza urgenze immediate da parte della società biancoceleste.

Nonostante le sirene e i movimenti di mercato attorno a lui, la posizione della Lazio resta ferma. Il club considera Gila un perno del progetto tecnico e difficilmente Claudio Lotito si siederà ad ascoltare proposte a metà stagione. A gennaio, salvo colpi di scena, il difensore spagnolo non si muove: ogni discorso è rimandato, eventualmente, all’estate.

