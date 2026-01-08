Lazio, Ratkov non si nasconde: ecco gli obiettivi da raggiungere

Non si nasconde Petar Ratkov, è arrivato da pochissimo alla Lazio ma ha già ben chiaro il percorso che vuole fare. Non ha intenzione di restare in disparte, vuole mettersi in mostra e conquistare la fiducia del tecnico e dei compagni.

Questo un estratto delle parole rilasciate ai microfoni ufficiali del club: "I miei obiettivi sono quelli di stare bene fisicamente, segnare tanti gol, aiutare la Lazio a migliorare e a finire tra le prime sei in classifica. Non ho sentito ancora mister Sarri ma spero di farlo oggi o domani. È un ottimo allenatore e per un giocatore giovane è davvero importante".

