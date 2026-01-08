Lazio, Ratkov svela: "In realtà avevo scelto un altro numero, ma..."

Ratkov è pronto per iniziare una nuova avventura con la maglia della Lazio, non vede l'ora di scendere in campo e iniziare a allenarsi con la squadra. Due sono gli idoli del centravanti e lo ha detto lui stesso nel corso dell'intervista ai canali ufficiali del club: "Haaland è uno dei miei idoli. Io dico sempre che il mio preferito in assoluto è Lewandowski. È un attaccante che guardo sempre e cerco di essere come lui".

Poi, a proposito del numero di maglia ha rivelato: "Avrei voluto prendere il numero 21 ma è di Belahyane. Poi mio fratello minore ha scelto il 20".

