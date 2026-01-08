Lazio, compleanno a Piazza della Libertà? Merito di D'Amico: il racconto - VIDEO

08.01.2026
L'appuntamento è lo stesso di ogni anno: Piazza della Libertà, 9 gennaio. Lì dove nacque la Lazio 126 anni fa a mezzanotte, la dove è nata la passione e l'amore per quella che è molto di più di una semplice squadra di calcio.

Per celebrare il compleanno della squadra, i tifosi biancocelesti anche quest'anno si riuniranno nel luogo di fondazione che, come racconta un esponente del tifo organizzato a Radio Laziale, durante la rubrica 'Matchday', divenne punto di ritrovo per merito di Vincenzo D'Amico:

"A Piazza della Libertà all'inizio si andava in pochi, fino a quando un 9 gennaio, senza annunciare nulla, si presentò Vincenzo D'Amico a festeggiare con i pochi tifosi presenti. Da quel momento fece così tanto notizia che l'anno dopo la piazza triplicò i numeri".

