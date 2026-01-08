Lazio, svelato il numero di maglia di Ratkov: ecco quale ha scelto
08.01.2026 14:20 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
È ufficiale l'arrivo di Petar Ratkov alla Lazio. Il centravanti lascia il Salisburgo e si trasferisce in Italia a titolo definitivo per circa 14 milioni di euro. Dal comunicato ufficiale della società biancoceleste è stato svelato il numero di maglia del serbo, che vestirà il 20. L'anno scorso lo indossava Tchaouna, in estate passato al Burnley. Ora toccherà a un altro 2003 come lui.
Our new n.2️⃣0️⃣#WelcomeRatkov#AvantiLazio pic.twitter.com/oceiHC86dv— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) January 8, 2026
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.