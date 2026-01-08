Lazio, Ratkov e il primo post social: "Onorato di far parte di questa società" - FT
08.01.2026 20:49 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
La numero 20 sulle spalle, il bacio sullo stemma dell'aquila biancoceleste. Inizia così l'avventura di Petar Ratkov con la Lazio. L'attaccante ha firmato oggi il contratto ed è pronto a mettersi a disposizione di mister Sarri.
Intanto il serbo ha pubblicato anche il suo primo post social da calciatore biancoceleste: "Onorato di far parte di una società di calcio così storica. Daje Lazio!", queste le sue parole.
Jessica Reatini
