Lazio, il club dà il benvenuto a Taylor: "Kenneth è qui" - FOTO
08.01.2026 21:10 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Secondo colpo in casa Lazio. Kennth Taylor è pronto ad iniziare una nuova avventura in biancoceleste. Il calciatore è appena arrivato all'aeroporto di Ciampino, accolto da qualche tifoso. Subito la sciarpa della Lazio al collo, il sorriso di chi non vede l'ora di iniziare quella che si augura sia una bella esperienza della propria carriera dopo aver vestito fin qui solo la maglia dell'Ajax. Anche la Lazio ha voluto dargli il benvenuto, pubblicando la sua foto su Instagram. "Kenneth è qui", la didascalia scelta per accompagnare il post, che sta già facendo il pieno di like.
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.