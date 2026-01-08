Lazio, Ratkov: "Non ne ho mai parlato, ma volevo lasciare il calcio"

"Non ho mai parlato di questa storia ma è vero perché giocavo nella sesta divisione serba". Sono le parole di Ratkov, rilasciate nell'intervista ai microfoni ufficiali del club, in merito a un periodo buio della sua vita in cui aveva deciso di lasciare il calcio.

"Ero molto vicino a ritirarmi dal calcio ma grazie al supporto della mia famiglia non l’ho fatto - ha proseguito - Oggi sono davvero felice di essere arrivato in un grande club. Nella mia famiglia nessuno ha tatuaggi. Mio padre e mio fratello non li hanno, mi piace così. Se un giorno mi andrà lo farò ma per ora va bene così".

