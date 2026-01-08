UFFICIALE - Ratkov è un nuovo giocatore della Lazio: il comunicato
08.01.2026 14:15 di Christian Gugliotta
Adesso è ufficiale: Petar Ratkov è un nuovo giocatore della Lazio. Ad annunciarlo è stata la società con un posto sui propri canali social. Il centravanti serbo arriva a titolo definitivo dal Salisburgo per 13 milioni di euro, pronto a iniziare la sua prima avventura in Serie A. Di seguito il comunicato ufficiale.
"La S.S. Lazio comunica di aver acquisito definitivamente i diritti del contratto sportivo del calciatore Petar Ratkov, proveniente dal Red Bull Salisburgo".
Welcome, Petar #WelcomeRatkov#AvantiLazio pic.twitter.com/wZK5NbbbC6— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) January 8, 2026
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.