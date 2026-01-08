Ex Lazio | Fenerbahce, l’accoglienza dei tifosi per Guendouzi - VD&FT

08.01.2026 13:40 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
Matteo Guendouzi ha salutato la Lazio e i tifosi ieri sera, dopo la sfida con la Fiorentina, e questa mattina è partito per Istanbul, pronto per cominciare la sua nuova esperienza col Fenerbahce.

Il francese, al momento del suo arrivo in aeroporto in Turchia, è stato accolto dai tifosi in modo caloroso. Subito sciarpa al collo e una sessione di foto e autografi.

