Ex Lazio | Fenerbahce, l’accoglienza dei tifosi per Guendouzi - VD&FT
08.01.2026 13:40 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Matteo Guendouzi ha salutato la Lazio e i tifosi ieri sera, dopo la sfida con la Fiorentina, e questa mattina è partito per Istanbul, pronto per cominciare la sua nuova esperienza col Fenerbahce.
Il francese, al momento del suo arrivo in aeroporto in Turchia, è stato accolto dai tifosi in modo caloroso. Subito sciarpa al collo e una sessione di foto e autografi.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi İstanbul'da.— Sports Digitale (@SportsDigitale) January 8, 2026
pic.twitter.com/AdSpMfTQyl
©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.