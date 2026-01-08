Lazio, Guendouzi lascia la Capitale: la partenza da Ciampino - VIDEO
08.01.2026 09:30 di Christian Gugliotta
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
L'avventura di Matteo Guendouzi alla Lazio è ufficialmente terminata. Dopo due anni in mezzo in biancoceleste, il centrocampista francese saluta la Capitale, pronto a volare a Istanbul per firmare con il Fenerbahce.
Appena poche ore dopo aver salutato l'Olimpico, scendendo in campo per l'ultima volta contro la Fiorentina, Guendouzi è in partenza per la Turchia, pronto a iniziare un nuovo capitolo della sua carriera. Di seguito le immagini della sua partenza dall'aeroporto di Ciampino raccolte dalla nostra redazione.
