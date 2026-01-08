Lazio, Ratkov: "Ho parlato con Milinkovic, vi dico cosa mi ha detto"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Petar Ratkov si è presentato e raccontato ai microfoni ufficiali del club. Il centravanti è serbo, proprio come Milinkovic Savic che dice di aver sentito poco prima di arrivare nella Capitale.

Il centrocampista ha dato qualche consiglio al biancoceleste: "Ho parlato con Milinkovic ieri, mi ha detto che qui è tutto fantastico, che la città è perfetta e che sono in grande club che per lui è il migliore in Italia. Ero davvero felice quando l’ho sentito".

