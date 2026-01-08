Serie A, Verona - Lazio: dove vedere il match in tv e streaming
08.01.2026 16:45 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Archiviato il pareggio con la Fiorentina nel turno infrasettimanale dell'Epifania, la Lazio si prepara a tornare di nuovo in campo. I biancocelesti faranno visita al Verona, la sfida è in programma domenica 11 gennaio alle 18 al Bentegodi e sarà valida per la ventesima giornata di Serie A.
La partita sarà trasmessa in co-esclusiva sia su Dazn sia su Sky dove potrà essere seguita nei canali dedicati. Inoltre, potrà essere vista in streaming live e on demand - accedendo tramite app o sito - su Dazn, Sky Go e NOW.
