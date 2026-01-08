Calciomercato Lazio, Hernanes: "Sarri è sofferente, vi spiego perché"
08.01.2026 19:30 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Nel post di Lazio - Fiorentina, negli studi di Dazn, si è analizzato il match ma si è anche parlato di mercato. La domanda è stata rigirata anche a Sarri che però non si è sbilanciato molto sulle prossime mosse. In merito, Hernanes ha espresso il suo punto di vista sostenendo: "Sarri? L’ho visto proprio sofferente alla domanda sul mercato, mi ha pesato il cuore. Era una domanda a cui lui non poteva rispondere, ha un popolo a cui vuole dare soddisfazione e non gli viene data la possibilità di farlo".
