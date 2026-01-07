Lazio, Sarri a Dazn: "Frustrati dagli episodi. Ratkov? Non lo conosco"

TUTTOmercatoWEB.com

Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della sfida tra Lazio e Fiorentina. Queste le sue parole:

“La squadra ha fatto primo tempo di ottimo livello. Abbiamo avuto tante occasioni e chiudere sullo 0-0 è stato un peccato. Nel secondo tempo abbiamo avuto meno energie, ma gli episodi ora non ci girano in maniera favorevole. Penso che il rigore non assegnato nel primo tempo gridi vendetta. È stata una buona Lazio, che ha reagito alla brutta partita fatta con il Napoli”.

“I ragazzi sono un po’ frustrati da questa situazione e anche io ho un po’ di giramento. Sinceramente nel calcio pensavo di aver visto tutto considerata l’età, ma non possiamo influire quindi è inutile spenderci tante energie. Dobbiamo pensare e migliorare la squadra dal punto di vista tecnico, qualitativo e anche realizzativo, visto che abbiamo avuto tante occasioni stasera”.

“Guendouzi? Io pensavo che fosse uno dei sette/otto su cui porre le basi per il futuro. Noi siamo una realtà che quando arrivano offerte di quelle dimensioni diventa difficile. Capisco anche le difficoltà. Per quanto riguarda Ratkov è un giocatore che non conosco. Non so che dire, imparerò a conoscere e vedere qualità, difetti e come sfruttarlo. Probabilmente loro (la società n.d.r.) lo conoscono meglio di me.

“Io a inizio stagione ho detto che rimanevo qui a tutti i costi e che avrei sopportato tutto. È successo più di quanto pensavo. L’unica cosa che mi fa star male è che abbiamo un popolo meraviglioso. Pensare che sarà difficile dargli soddisfazioni mi pesa”.

“Se resto? Ho dato la mia parola al popolo laziale. Quindi penso proprio di si. Il mercato non è finito, penso la società possa fare ancora tante cose”.