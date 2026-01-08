Lazio | Marusic, l'ag. conferma: "Ha rinnovato! Era quello che voleva..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Adam Marusic ha rinnovato il suo contratto con la Lazio. Era in scadenza a giugno, adesso firmerà un nuovo accordo fino al 2029. A confermarlo è stato il suo agente Uroš Janković, intervenuto ai microfoni del portale Vijesti. Di seguito le sue parole.

"Dopo un anno di trattative per il prolungamento del contratto, si è raggiunto un accordo di reciproca soddisfazione e Adam ha prolungato il suo contratto con la Lazio fino al 2029".

"Nonostante il grande interesse da parte di grandi club italiani e di importanti club provenienti da Turchia e Arabia Saudita, ho rispettato la volontà del giocatore e l'accordo con la Lazio è stato concluso fino al 2029. Marušić è un senatore della Lazio e ora ha l'opportunità di battere il record di Stefan Radu di 427 partite ufficiali".