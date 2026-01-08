Lazio, Taylor è partito: è in arrivo con la famiglia - FOTO
08.01.2026 19:15 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
La Lazio ha chiuso per Kenneth Taylor, centrocampista dell'Ajax classe 2002, ed è pronto a sbarcare nella Capitale per vestire la maglia biancoceleste.
Il club verserà 15 milioni più di 2 bonus nelle case dell'Ajax e l'olandese arriverà a Roma proprio questa sera con un volo privato a Ciampino, per poi svolgere domani, venerdì 9 ottobre, le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al club biancoceleste fino al 2030.
Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, il giocatore è già in volo direzione Capitale e lo dimostrano le foto riportate in allegato nell'articolo. Manca pochissimo, i tifosi non vedono l'ora di accoglierlo e anche l'euforia di Taylor non è da meno!