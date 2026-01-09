"Adesso e per sempre": la Lazio festeggia i suoi 126 anni - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

"Dal 1900. Adesso e per sempre". È questa la didascalia scelta dalla Lazio per accompagnare il post in occasione dei suoi 126 anni. Allo scoccare della mezzanotte, mentre a Piazza della Libertà i tifosi si sono radunati per festeggiare insieme il proprio compleanno, sui canali ufficiali del club è stato condivisa un'immagine che rappresenta le ultracentenarie origini della società, per poi aggiungere una frase breve, semplice ma in grado di riassumere la storia della prima squadra della Capitale.

Al post su Instagram ha fatto seguito il testo condiviso sul sito ufficiale: "Il 9 gennaio 1900 a Roma, in Piazza della Libertà, nove giovani sportivi appassionati, guidati dal bersagliere podista Luigi Bigiarelli decisero di fondare una Società che fosse accessibile alla gioventù del popolo e che tramandasse i valori morali ed etici dello sport. Scelsero come simbolo l’Aquila, emblema dell`Impero romano, animale fiero e sinonimo di potenza, vittoria e prosperità, e come colori il bianco e il celeste, in onore della Grecia, patria delle Olimpiadi. E infine il nome, Lazio. È il 9 gennaio e il Club più antico di Roma compie 126 anni: tanti auguri a tutti noi, tifosi della Prima Squadra della Capitale!".