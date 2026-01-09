Milan, Maignan furioso contro Mariani: ecco cos'ha detto - VD
Non si parla d’altro, nelle ultime ore, di quanto accaduto nel finale di gara tra Milan e Genoa e, in particolare, di quanto detto dal portiere rossonero Maignan all’indirizzo dell’arbitro Mariani dopo l’assegnazione del calcio di rigore al Genoa poi sbagliato da Stanciu.
L’espressione del capitano del Milan non lascia molto spazio all’interpretazione: “fils de pute”, questa la farse pronunciata uscendo dal campo.
Una frase della quale nessuno in campo sembra si sia accorto al contrario di quanto accaduto ad esempio in casa Lazio con Mario Gila prontamente espulso per aver detto al direttore di gara “sei scarso”.
| Mike Maignan était particulièrement remonté contre l’arbitrage hier soir. 🇫🇷 #MilanGenoa pic.twitter.com/T6hgeOyaij— DAZN France (@DAZN_FR) January 9, 2026
