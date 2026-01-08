Lazio, Ratkov e il primo scatto al Fersini con la famiglia - FOTO

Giornata importante quella di oggi per Petar Ratkov, ora a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Lazio. Il serbo è arrivato ieri nella Capitale, ha avuto subito modo di respirare l'atmosfera dell'Olimpico presenziando allo stadio in occasione della gara con la Fiorentina. Nella mattinata di oggi ha svolto le visite mediche e poi ha apposto la firma al contratto, si è presentato ai tifosi attraverso i canali social ufficiali e ha avuto anche modo di vedere bene il centro sportivo di Formello.

Il centravanti non vede l'ora di conoscere Sarri e la squadra, di iniziare gli allenamenti e mettersi a disposizione del club. Un mix di emozioni che ha condiviso via social, un modo anche per farsi conoscere e per mostrare l'entusiasmo per questa nuova avventura. Tra gli scatti pubblicati, anche uno dal Fersini in posa insieme alla famiglia.

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE