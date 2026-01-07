Lazio, ecco Ratkov: il centravanti è sbarcato a Roma - FOTO&VIDEO
07.01.2026 20:01 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Ecco il primo acquisto della Lazio. Petar Ratkov è sbarcato a Roma: si trasferisce a titolo definitivo dal Salisburgo per circa 14 milioni di euro. Ora il centravanti classe 2003 andrà all'Olimpico per seguire la gara della squadra di Sarri contro la Fiorentina; domani mattina, invece, svolgerà le consuete visite mediche di rito. Dopo di che potrà iniziare a tutti gli effetti la sua nuova avventura con la maglia biancoceleste.
Questo il benvenuto della società: "Petar è qui!".