Ferrari 2026, il piano di Maranello per il futuro di Leclerc in F1
08.01.2026 16:11 di Mirko Borghesi Twitter: @BorghesiMirko
Le voci intorno a Charles Leclerc si rincorrono. Dopo quella inerente alla firma di Leclerc con l'Aston Martin, si è tornati a parlare del suo futuro nel 2026. Questa volta però le indiscrezioni arrivano direttamente da dentro Maranello. Leclerc con i nuovi regolamenti del 2026 ha in mente di realizzare il suo sogno, quello di diventare campione del mondo. Ma quale futuro? Clicca qui di seguito fra le frecce per l'articolo completo su >>> FERRARI, FUTURO LECLERC 2026 <<<
autore
Mirko Borghesi
Editore e Direttore di F1-News.eu, Mirko Borghesi è giornalista dal 2008. Regolarmente iscritto all'Odg, laziale, ha lavorato nel mondo del calcio, della politica e dello sport. Attualmente è capo ufficio stampa della Proracing Academy di Fisichella, Cioci e Liuzzi; direttore artistico di AsiPlay, tv dell'ASI, e collabora con diverse testate