Lazio, Sarri pronto a dire addio a una condizione: dipende dalla società
RASSEGNA STAMPA - La Lazio rischia di perdere Sarri. Si gioca tutto sul mercato di gennaio, dopo quello bloccato in estate. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, a giugno Lotito e Fabiani avevano giurato al tecnico che avrebbero rimediato con nuovi acquisti a gennaio seguendo le sue indicazioni.
Sarri gli ha creduto, ma ora è di nuovo battaglia sui nomi. Lo stesso era successo dopo il secondo posto nel 2023, con gli acquisti per la Champions League che hanno poi portato alle sue dimissioni a marzo 2024. Come scrive lo stesso quotidiano, ora il Comandante non ha intenzione di dimettersi, ma dirà addio alla Lazio a fine stagione se non sarà soddisfatto.
Su di lui ci sono diverse squadre pronte a garantirgli lo stesso ingaggio che percepisce a Roma, ovvero 2,5 milioni più bonus (un contratto triennale). Se non verrà rispettato il progetto che gli è stato promesso, Mau più avanti toglierà il disturbo.