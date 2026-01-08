Lazio, le sezioni biancocelesti saranno ricevute dal Papa: il comunicato

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla vigilia del 126° compleanno della S.S. Lazio, Antonio Buccioni, Presidente Generale della società, ha annunciato che nei prossimi mesi tutte le sezioni biancocelesti saranno ricevute in Vaticano da Papa Leone XIV. Di seguito il comunicato:

"Venerdì 9 gennaio: la Società Sportiva Lazio festeggia il compleanno numero 126 dalla fondazione – Il Presidente Buccioni: “Nel nuovo anno saremo ricevuti da Papa Leone in Vaticano”

Il Presidente Generale, Antonio Buccioni, nel formulare gli auguri di compleanno a tutti gli appassionati biancocelesti che festeggiano il 126emo anniversario della fondazione del Sodalizio, annuncia subito la novità: “Nel 2026 torneremo in Vaticano, undici anni dopo l’ultima volta, ricevuti nella Sala Paolo VI da Papa Leone. Sarà la festa di tutte le Sezioni biancocelesti, direi dell’universo biancoceleste. Avremmo dovuto essere ricevuti lo scorso 23 maggio da Papa Bergoglio, poi la morte del Pontefice, la sede vacante, l’elezione del nuovo Papa hanno fatto slittare l’appuntamento. Ma tra pochi mesi saremo di nuovo in Piazza San Pietro sventolando i nostri vessilli”.

Il compleanno numero 126 è anche l’occasione per celebrare i successi maturati nello scorso anno. “Direi che i tre scudetti della pallanuoto – con l’Under 14, 16 e 18 – certificano il grande lavoro del nostro vivaio. Vanno logicamente aggiunti anche gli scudetti vinti dal padel e dagli scacchi. Ecco, la canzone della Lazio si è arricchita di cinque tricolori storici…”. Una stagione – quella appena conclusa – che ha visto il progetto di rinnovamento intrapreso dalla Lazio Rugby, presente in A2 (“Bisogna sempre lodare gli sforzi del Presidente Biagini che ha tenuto il club nella massima serie per una decina di anni…”, chiosa il Presidente Generale) e che ha registrato i sempre maggiori successi del settore paralimpico del nuoto e della pallanuoto: la Lazio Nuoto, risultati alla mano, è uno dei clubs italiani piu’ vincenti per palmares.

Quali sono i sogni del Presidente Generale per il nuovo anno? “Innanzitutto che i già floridi vivai delle nostre Sezioni conducano alla pratica sportiva il maggior numero di ragazze e ragazzi. Sul piano agonistico, invece, sogno che le Lazio Pallanuoto maschile e femminile ritornino in A1 e che la Lazio Hockey su prato torni a vincere lo scudetto. Lo meriterebbe per la crescita che ha avuto nelle ultime stagioni”.

In occasione del raggiungimento di un traguardo importante come quello dei 126 anni di passione verso lo sport, infine, la Società Sportiva Lazio rivolge un affettuoso saluto a tutti i propri sostenitori che, da sempre, rappresentano un autentico valore aggiunto del Sodalizio.