Lazio, Belahyane verso il Torino: spunta l'ipotesi di scambio con Ilic
RASSEGNA STAMPA - Gente che entra e gente che esce. Sono giorni di grande movimento in casa Lazio, dove la cessione di Castellanos è stato solo il primo di una serie di movimenti di mercato. In entrata, il primo acquisto è stato quello di Petar Ratkov, centravanti proveniente dal Salisburgo, al quale farà seguito l'arrivo di Kenneth Taylor, centrocampista dell'Ajax.
A far spazio all'olandese sarà Matteo Guendouzi, che contro la Fiorentina ha disputato la sua ultima partita in biancoceleste prima di volare a Istanbul, dove firmerà con il Fenerbahce. I cambi in mediana, però, non sembrano essere terminati. La Lazio chiuderà sicuramente un altro colpo e l'obiettivo numero uno in questo momento sembra esserci Alex Toth del Ferencvaros.
In uscita, invece, c'è Reda Belahyane, sul quale il Torino si sta muovendo sempre più convinto nelle ultime ore. Il marocchino dovrebbe dire a dio a prescindere, ma, secondo quanto riportato da Il Messaggero, non è da escludere un possibile scambio con Ivan Ilic, soprattutto se l'arrivo di Toth dovesse sfumare.