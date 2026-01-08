Calciomercato Lazio | Lo Zenit ci prova per Tavares: la risposta
08.01.2026 10:30 di Christian Gugliotta
RASSEGNA STAMPA - Chiuse le cessioni di Castellanos e Guendouzi, la Lazio continua a lavorare ai suoi movimenti in uscita. Resta ancora da definire la situazione legata a Nuno Tavares che, essendo ormai fuori dal progetto tecnico, è in attesa di una nuova sistemazione.
Dopo essere stato accostato a lungo all'Al-Ittihad di Sergio Conceicao, il portoghese ha richiamato anche l'interesse della Turchia, da dove il Besiktas avrebbe formulato un'offerta ufficiale, non ancora accettata dalla società.
Stando a quanto riporta il Messaggero, un'offerta è arrivata anche dallo Zenit: 1 milione per il prestito e 12 per il diritto di riscatto, non considerata consona da Fabiani, che nel frattempo ha un accordo di massima con Pedraza.
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.