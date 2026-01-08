Lazio - Fiorentina, le pagelle dei quotidiani: flop Isaksen, Cataldi leader
RASSEGNA STAMPA - Al termine di una partita, l'ennesima, condizionata da scelte arbitrali più che discutibili, la Lazio pareggia 2-2 all'ultimo respiro contro la Fiorentina. Subito dopo essere andata in vantaggio con Cataldi, la squadra di Sarri ha subito il pari di Gosens, rischiando di perdere a causa del rigore, più che dubbio, assegnato ai viola nel finale e trasformato da Gudmundsson. In pieno recupero, però, Comuzzo stende in area Zaccagni e Pedro è come sempre glaciale dagli 11 metri, riuscendo ad evitare alla Lazio la seconda sconfitta casalinga consecutiva. Di seguito le pagelle dei principali quotidiani sportivi e alla prestazione dei giocatori biancocelesti.
CORRIERE DELLO SPORT - Provedel 6; Lazzari 5.5 (79' Hysaj sv), Gila 5,5, Romagnoli 6, Pellegrini 5.5; Guendouzi 6, Cataldi 7, Basic 6 (29' Vecino 6.5); Isaksen 4.5 (71' Pedro 7), Cancellieri 6, Zaccagni 6.5. All.: Sarri 6.
LA GAZZETTA DELLO SPORT - Provedel 6; Lazzari 5.5 (79' Hysaj 5.5), Gila 5.5, Romagnoli 6, Pellegrini 5.5; Guendouzi 6.5, Cataldi 7, Basic 6 (29' Vecino 6.5); Isaksen 4.5 (71' Pedro 6.5), Cancellieri 6.5, Zaccagni 6. All.: Sarri 6.
IL MESSAGGERO - Provedel 6; Lazzari 5.5 (79' Hysaj 5.5), Gila 5.5, Romagnoli 6, Pellegrini 5.5; Guendouzi 6.5, Cataldi 7, Basic 5 (29' Vecino 6.5); Isaksen 4 (71' Pedro 6.5), Cancellieri 6.5, Zaccagni 6. All.: Sarri 6.
CORRIERE DELLA SERA - Provedel 6; Lazzari 5 (79' Hysaj sv), Gila 6, Romagnoli 6, Pellegrini 6 Guendouzi 5.5, Cataldi 7, Basic 6 (29' Vecino 5.5); Isaksen 4.5 (71' Pedro 7), Cancellieri 5, Zaccagni 6.5. All.: Sarri 6.