Lazio, Anellucci: "Fiorentina? Uno scempio a livello arbitrale"
08.01.2026 18:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Raggiunto dai microfoni di TMW Radio Claudio Anellucci ha commentato le ultime mosse di mercato della Lazio soffermandosi sulle operazioni che hanno portato nella Capitale Taylor e Ratkov.
"Penso che ci volesse qualcosa in più. Ad ogni modo è la solita musica e ora staremo a vedere. Ratkov non risponde alle sue caratteristiche e sostituire Guendouzi in corsa non sarà facile. Chiudo dicendo che ciò che è accaduto nella partita con la Fiorentina a livello arbitrale è stato uno scempio”.
