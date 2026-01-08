Lazio, visite mediche per Ratkov: terminati i test all'Isokinetic - VIDEO
AGGIORNAMENTO 11:35 - Il nuovo centravanti della Lazio ha lasciato l'Isokinetic dopo aver concluso i test atletici.
AGGIORNAMENTO 11:00 - Ratkov è arrivato all'Isokinetic per svolgere ulteriori test. Clicca qui per il video.
AGGIORNAMENTO 10:45 - Ratkov ha lasciato Villa Mafalda, il nuovo attaccante della Lazio è quasi pronto per la sua nuova avventura in biancoceleste. Mancano ancora gli ultimi controlli. Clicca qui per il video.
L'avventura di Patar Ratkov nella Capitale sta per iniziare. Dopo aver lasciato il Salisburgo per circa 13 milioni di euro, il nuovo centravanti della Lazio è atterrato a Roma nella serata di ieri, pronto a mettersi al servizio di Sarri già per il prossimo weekend di Serie A.
Il classe 2003 sta svolgendo le visite mediche di routine per ricevere l'idoneità sportiva, iniziate alle 7:30, dopo le quali si recherà nella sede del club biancoceleste per la firma del contratto. Di seguito le immagini raccolte dalla nostra redazione del suo arrivo alla clinica privata Villa Mafalda.