08.01.2026 15:30 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
Lazio, Ratkov si presenta: "Ecco come si pronuncia il mio nome" - VIDEO

Petar Ratkov è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio, ieri l'arrivo nella Capitale e oggi le visite mediche che hanno preceduto la firma sul contratto. Il serbo ha scelto il suo numero di maglia ed è pronto a mettersi a disposizione di Sarri e della squadra per iniziare la sua nuova avventura con l'aquila sul petto. 

Il centravanti, dopo aver commentato a caldo il suo arrivo, con un video pubblicato dal club tramite i canali social ufficiali si è presentato dando la corretta pronuncia del suo nome. 

