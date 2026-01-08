Lazio, Ratkov si presenta: "Ecco come si pronuncia il mio nome" - VIDEO
08.01.2026 15:30 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Petar Ratkov è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio, ieri l'arrivo nella Capitale e oggi le visite mediche che hanno preceduto la firma sul contratto. Il serbo ha scelto il suo numero di maglia ed è pronto a mettersi a disposizione di Sarri e della squadra per iniziare la sua nuova avventura con l'aquila sul petto.
Il centravanti, dopo aver commentato a caldo il suo arrivo, con un video pubblicato dal club tramite i canali social ufficiali si è presentato dando la corretta pronuncia del suo nome.
©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.