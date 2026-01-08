Lazio, Cardone: "Ratkov? Sarri lo accetta solo con l'arrivo di due mezzali"
08.01.2026 15:15 di Christian Gugliotta
Intervenuto in collegamento a Radiosei, Giulio Cardone si è espresso sulle decisioni arbitrali di Lazio - Fiorentina, soffermandosi poi sul mercato biancoceleste. Queste le sue parole: “Squadra totalmente avvilita per le scelte arbitrali. La Lazio viene penalizzata senza soluzione di continuità".
"Ratkov? Sarri non lo conosceva e lo ha ribadito; in questa situazione, che è un film già visto ai tempi di Tare, l’unica luce è l’acquisto di Taylor che è il nome segreto di Sarri come rinforzo in caso di impossibilità di arrivare a Loftus-Cheek".
"Sarri lo accetta il baby attaccante, a patto di avere due importanti mezzali. Una è Taylor. Se ne prendono un’altra può darsi che la situazione tra il tecnico e la società diventi meno tesa”.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.