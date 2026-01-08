Roma, Raspadori sempre più vicino: accordo ai dettagli
08.01.2026 di Christian Gugliotta
La telenovela sul futuro di Giacomo Raspadori sta per terminare. L'attaccante dell'Atletico Madrid ha, infatti, trovato l'accordo con la Roma per il trasferimento e le parti stanno limando gli ultimi dettagli relativi a quello che sarà il contratto del giocatore.
L'ex Napoli dovrebbe trasferirsi in giallorosso in prestito oneroso da 1,5 milioni di euro, con un'opzione per il diritto di riscatto flessibile tra 20,5 e 23 milioni di euro.
Dopo diverse settimane di trattativa, durante le quali anche la Lazio si era interessata al giocatore, il futuro di Jack Raspadori sembra, dunque, che sarà nella Capitale, sponda giallorossa.
