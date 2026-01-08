Salisburgo, il diesse Mann: "Ratkov è cresciuto tanto, gli auguriamo il meglio"
08.01.2026 14:35 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Nel comunicato di addio di Petar Ratkov, il direttore sportivo del Salisburgo Marcus Mann ha parlato del trasferimento dell'attaccante serbo alla Lazio e del suo percorso in Austria. Di seguito le sue parole.
"Petar è cresciuto eccezionalmente bene a Salisburgo, specialmente negli ultimi sei mesi, ed è stato una parte importante della nostra squadra. È comprensibile che ora voglia cogliere l'opportunità di trasferirsi in uno dei campionati top al mondo. I gol che verranno a mancare di conseguenza non dovrebbero essere sottovalutati, quindi tutti saranno chiamati a dare il massimo per compensare questa perdita. Auguriamo a Petar tutto il meglio e continui successi nel suo nuovo club e per le sue future sfide sportive".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.