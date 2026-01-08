Lazio, Sarri voleva solo Raspadori? C'era un piano B. I dettagli
RASSEGNA STAMPA - Risolto in fretta il rebus centravanti. La Lazio ha sostituito dopo pochissimi giorni il partente Castellanos, il quale ha già esordito con la maglia del West Ham (anche se si sono visti esordi migliori), con un giovane di buone speranze.
Il prescelto della società è Petar Ratkov, attaccante classe 2003 del Salisburgo. Il giovane serbo è già sbarcato nella Capitale, nelle prossime ore sarà a disposizione di Maurizio Sarri, il quale sta già pensando alla sfida contro l'Hellas Verona, cruciale per tornare alla vittoria dopo quattro partite. Chissà se Ratkov potrà tornare utile fin da subito.
Ci vorrà presumibilmente del tempo, anche perché Sarri dovrà imparare a conoscerlo. Non era la sua prima indicazione, l'ha scelto la società. Sarri voleva Raspadori, o un calciatore con quelle caratteristiche.
Si crede che ci fosse solo un piano A per il tecnico, ma stando a quanto riportato da Il Messaggero, il tecnico biancoceleste aveva indicato Giovane del Verona come piano B. La valutazione di circa 20 milioni è stata però considerata troppo alta dalla Lazio.