Calciomercato Lazio | Belahyane, c'è il Nizza e non solo: i dettagli
CALCIOMERCATO LAZIO - Reda Belahyane è tra i meno considerati da Sarri nella Lazio. Il centrocampista non è mai entrato concretamente nelle gerarchie del tecnico, giocando solo 7 partite in questa prima parte di stagione, per un totale di 286 minuti (con un assist). Per questo il marocchino potrebbe partire durante questo mercato di gennaio.
Su di lui ci sono diverse squadre di Ligue 1, compreso il Nizza, come riportato da Tuttomercatoweb.com. Per lui si tratterebbe di un ritorno, visto che è cresciuto proprio in Provenza fra il 2021 e il 2024 prima di sbarcare in Italia.
In Serie A lo starebbero seguendo anche Verona, da cui si è trasferito nella Capitale, Cagliari e Torino, con Baroni che l'ha avuto in biancoceleste l'anno scorso. Nelle prossime settimane si deciderà il suo futuro: la Lazio a centrocampo ha ceduto Guendouzi e sta per accogliere Taylor, ma i colpi non sono finiti qui.