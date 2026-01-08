Lazio, Guendouzi in volo per Istanbul: la conferma del Fenerbahce - FOTO

08.01.2026
Matteo Guendouzi è in volo verso Istanbul. Dopo due anni e mezzo alla Lazio, il centrocampista francese è pronto a cambiare aria, passando al Fenerbahce per quasi 30 milioni di euro.

Come confermato da un tweet apparso sul profilo X del club gialloblù, Guendouzi arriverà oggi nella capitale turca, dove svolgerà le visite mediche e limerà gli ultimi dettagli prima di apporre la propria firma sul contratto. Questo il messaggio:

"Il nostro club sta proseguendo le trattative con Matteo Guendouzi, calciatore della nazionale francese, e con il suo club in merito al suo trasferimento. In questo contesto, il giocatore è stato invitato a Istanbul per proseguire le trattative di trasferimento e sottoporsi agli esami medici".

