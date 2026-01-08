Lazio, Guendouzi in volo per Istanbul: la conferma del Fenerbahce - FOTO
Matteo Guendouzi è in volo verso Istanbul. Dopo due anni e mezzo alla Lazio, il centrocampista francese è pronto a cambiare aria, passando al Fenerbahce per quasi 30 milioni di euro.
Come confermato da un tweet apparso sul profilo X del club gialloblù, Guendouzi arriverà oggi nella capitale turca, dove svolgerà le visite mediche e limerà gli ultimi dettagli prima di apporre la propria firma sul contratto. Questo il messaggio:
"Il nostro club sta proseguendo le trattative con Matteo Guendouzi, calciatore della nazionale francese, e con il suo club in merito al suo trasferimento. In questo contesto, il giocatore è stato invitato a Istanbul per proseguire le trattative di trasferimento e sottoporsi agli esami medici".
Transfer Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 8, 2026
Kulübümüz, Fransa Milli Takımı oyuncusu Mattéo Guendouzi’nin transferi konusunda, oyuncunun kulübü ve kendisiyle görüşmelerini sürdürmektedir.
Bu kapsamda, transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerini gerçekleştirmek üzere oyuncu İstanbul’a… pic.twitter.com/YwuJzjRzvK