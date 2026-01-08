Lazio - Fiorentina, pugno duro dell'AIA: fermati Sozza, Pezzuto e Prontera
08.01.2026 12:10 di Christian Gugliotta
Lazio - Fiorentina costa caro a Sozza, Pezzuto e Prontera. All'indomani della sfida dell'Olimpico, l'arbitro, il Var e l'Avar sono stati fermati dai vertici arbitrali, che sono rimasti insoddisfatti dalla prova dell'intera squadra arbitrale.
In particolare, sotto la lente d'ingrandimento c'è il rigore non concesso ai biancocelesti per l'evidente trattenuta di Pongracic su Gila, ma non ha convinto neppure il rigore concesso nel finale per un leggero contatto nell'area laziale tra lo stesso Gila e Gudmundsson.
Non è ancora chiaro se per un turno o due, ma, secondo La Gazzetta dello Sport, è sicuro che il fischietto di Seregno e i due varisti dovranno fermarsi dopo la direzione sciagurata di Lazio - Fiorentina.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.