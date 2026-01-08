Lazio - Fiorentina, l'ex arbitro Calvarese: "Male Sozza, quanti errori"

TUTTOmercatoWEB.com

Fanno discutere, e non poco, alcuni episodi di Lazio - Fiorentina. La gestione della gara da parte di Sozza ha condizionato e non poco la gara, soprattutto le decisioni prese in merito ai rigori. A dire la sua, sull'arbitraggio, anche l'ex fischietto Gianpaolo Calvarese.

La sua moviola: "Il rigore non concesso nel primo tempo per una trattenuta di Pongracic su Gila. Su un corner, il pallone arriva a Gila, che vorrebbe controllarlo ma non vi riesce proprio perché l’avversario gli strattona la maglia in modo vistoso e funzionale. Solo in seguito, per effetto della dinamica, Gila impatta involontariamente il viso di Pongracic col braccio. Per Sozza non è rigore: un errore dell’arbitro ma anche del VAR che non richiama il direttore di gara al monitor per l’OFR. Una decisione che stride con quella di Fiorentina-Cremonese, dove il VAR aveva richiamato l’arbitro al monitor per la presunta trattenuta di Piccoli su Baschirotto prima dell’intervento basso di quest’ultimo".

"Un altro errore arriva quando Cancellieri va a contrasto con Pongracic al limite dell’area di rigore. Il pallone arriva a Isaksen che potrebbe concludere in porta, ma Sozza nel frattempo aveva interrotto il gioco fischiando un fallo a favore dei Viola e ammonendo l’attaccante della Lazio. Anche qui però è un abbaglio: Cancellieri prende prima il pallone e poi l’avversario".

"Nel finale un altro episodio cruciale, il rigore per la Fiorentina con OFR – a mio avviso esagerata – per fallo di Gila su Gudmundsson. È vero che il difensore è in ritardo, ma quando se ne rende conto ritrae il piedeper evitare l’intervento. Sì, è vero anche che forse c’è un contatto con il piede di richiamo, ma sembra essere davvero lieve e soprattutto si ha la sensazione che l’islandese vada a cercare quel contatto".

"Infine, il secondo rigore della gara, stavolta assegnato in campo per la Lazio. Zaccagni prende il tempo a Comuzzo, che lo trattiene in maniera reiterata, l’attaccante finisce a terra, giusto il penalty".

