PRIMAVERA | Napoli - Lazio, scelto l'arbitro: la designazione completa
08.01.2026 13:30 di Christian Gugliotta
Scottata dall'eliminazione in Coppa Italia arrivata ai calci di rigore, la Lazio Primavera deve già tornare con la testa al campionato. Nelle prime 18 partite, la squadra di Punzi ha totalizzato appena 20 punti, occupando, così, il 17° posto in classifica, solamente tre lunghezze sopra alla zona playoff.
Per chiudere il girone d'andata, i baby biancocelesti sfideranno in trasferta il Napoli, attualmente 14° con 24 punti, nel match in programma alle ore 11:00 di sabato 10 gennaio.
L'arbitro designato per dirigere la sfida è Antonio Liotta, fischietto della sezione di Castellammare di Stabia. A completare la terna ci sranno gli assistenti Giovanni Ciannarella e Nicola Valcaccia.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.