Calciomercato Lazio | Prima offerta per Fabbian: distanza minima con il Bologna
CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio, come vi abbiamo raccontato, sta spingendo forte per Giovanni Fabbian del Bologna. La società biancoceleste, dopo aver chiuso per l'arrivo di Petar Ratkov in attacco e aver avviato le trattative per Daniel Maldini, vorrebbe regalare a Maurizio Sarri anche una mezzala di inserimento.
Il profilo del classe 2003 è particolarmente apprezzato dalle parti di Formello e nel 4-3-3 di Sarri potrebbe essere l'indiziato numero uno per prendere il posto di Matteo Guendouzi, vicino al trasferimento al Fenerbahce. In attesa di scoprire il futuro del francese, la Lazio si sarebbe mossa concretamente per assicurarsi il trasferimento di Fabbian.
L'OFFERTA DELLA LAZIO - Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, nelle scorse ore sarebbe stata recapitata al Bologna un'offerta da 12 milioni di euro che, però si avvicina solamente alla richiesta di 15 del club falsineo. Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti tra le parti, con l'obiettivo di trovare un punto d'incontro e concludere con esito positivo la trattativa.