Lazio, Mandas saluta Guendouzi: "Ti auguro il meglio..." - FOTO
08.01.2026 12:00 di Simone Locusta
© foto di www.imagephotoagency.it
Matteo Guendouzi lascia la Lazio ed è pronto a iniziare una nuova avventura in Turchia, con la maglia del Fenerbahce. I tifosi lo hanno salutato per l'ultima volta ieri, contro la Fiorentina. Adesso arrivano anche i saluti pubblici dei compagni.
Il primo è stato Christos Mandas, il quale in una storia sul proprio profilo Instagram ha augurato il meglio all'ormai ex compagno. Di seguito le sue parole: "Buona fortuna Guendo, ti auguro il meglio per questo nuovo capitolo della tua carriera".
