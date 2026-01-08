Serie A, ancora due sfide in programma: ecco quali
08.01.2026 11:15 di Simone Locusta
Sta per concludersi il primo turno infrasettimanale del 2026. Sorridono Atalanta, Inter, Juventus e Roma; un po' meno Lazio e Napoli, entrambe uscite dalle rispettive sfide con un punto, anche se guadagnato dopo una situazione di svantaggio.
Mancano ancora due sfide a concludere la giornata. Il Cagliari va a Cremona e il Genoa a San Siro, contro il Milan. Poi sarà di nuovo weekend e sarà ancora Serie A. Ecco di seguito il programma della giornata:
CREMONESE - CAGLIARI (Ore 18:30)
MILAN - GENOA (Ore 20:45)
