Lazio, Taylor potrebbe non essere l'unica novità a centrocampo: il punto

L'olandese è stato annunciato direttamente da Lotito, ma Fabiani continua a lavorare per Toth e Fabbian

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Raspadori, Loftus-Cheek e Insigne sono suggestioni destinate a rimanere tali. Sarri li aveva indicati come profili ideali, ma la realtà del mercato ha riportato tutti con i piedi per terra. La società assicura di aver provato a sondare Raspadori e Loftus-Cheek, senza però trovare disponibilità da parte dei giocatori.

Con l’addio di Castellanos e Guendouzi, la Lazio ha incassato cifre importanti rispettivamente 29 milioni e 27 milioni più bonus, tuttavia su entrambe le operazioni pesano le percentuali di rivendita (10% e 15%), che riducono il margine reale. Da qui la necessità di muoversi con attenzione, soprattutto a centrocampo.

Ufficializzato Ratkov, il prossimo colpo, come annunciato da Lotito, sarà Kenneth Taylor dell'Ajax. L’operazione è stata chiusa per 15 milioni più 3 di bonus, una cifra inferiore rispetto alla valutazione estiva. Taylor può giocare sia da mezzala che da centrale, ruolo in cui era cresciuto nel 4-2-3-1 di Ten Hag.

Fabiani, nel frattempo, continua a lavorare su più tavoli. Come scrive il Corriere dello Sport, oggi è previsto un incontro per Giovanni Fabbian del Bologna, seguito già dalla scorsa estate. La richiesta è di 15 milioni, mentre la Lazio spera di abbassare il prezzo a 12. In parallelo resta viva la pista che porta ad Alex Toth, mezzala ungherese classe 2005 del Ferencvaros. Considerato un talento di alto livello, è seguito da diversi top club europei e può giocare da mezzala destra, sinistra o da centrale. Il costo si aggira intorno ai 16 milioni.