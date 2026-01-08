Lazio, Cucchi sulla cessione di Guendouzi: "Una società allo sbando..."
08.01.2026 13:00 di Simone Locusta
© foto di www.imagephotoagency.it
Il noto giornalista di fede laziale Riccardo Cucchi si è espresso su X in merito alla cessione di Matteo Guendouzi, ormai prossimo a diventare un nuovo giocatore del Fenerbahce.
Cucchi non è d'accordo sulla cessione del francese, d'accordo con Sarri sul fatto che andava costruita intorno a lui una rosa più competitiva per il futuro. Ecco di seguito le sue parole
"La cessione di Guendouzi è l'ennesimo errore di una società allo sbando. Sul francese si doveva costruire la squadra. Ciò che è davvero incredibile è che Lotito pretenda di fare il presidente della Lazio contro i tifosi".
