Lazio - Fiorentina, le formazioni ufficiali: Cancellieri in attacco, Guendouzi...
07.01.2026 19:52 di Andrea Castellano
LE FORMAZIONI UFFICIALI DI LAZIO - FIORENTINA:
LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Cancellieri, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Hysaj, Nuno Tavares, Provstgaard, Vecino, Rovella, Belahyane, Pedro, Serra. All.: Sarri.
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodô, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Parisi, Piccoli, Gudmundsson. All. Vanoli
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.