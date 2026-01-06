Lazio, Lotito scende in campo: il mercato entra nel vivo

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Prima le uscite, poi le entrate. Maurizio Sarri è impaziente, ha bisogno di nuovi innesti per iniziare il suo secondo corso biancoceleste dopo che non gli è stato concesso durante la sessione estiva di calciomercato.

Dopo la prima cessione illustre, con Castellanos che si è trasferito al West Ham per circa 30 milioni di euro, il prossimo che dovrebbe lasciare Formello è Guendouzi, molto vicino al Fenerbahce. Adesso, però, è il momento di lavorare in entrata per non lasciare Sarri in una situazione di totale emergenza tra infortunati, squalificati e chi è impegnato in Coppa d'Africa.

Sono previste delle accelerate importanti nelle prossime ore. Stando a quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, il presidente Claudio Lotito è tornato da Cortina ed è pronto a scendere in campo in prima persona per regalare alla Lazio e a Maurizio Sarri 3-4 innesti che possano rinforzare la rosa biancoceleste.