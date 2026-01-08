Lazio - Fiorentina, Sozza horror: i quotidiani lo bocciano

I quotidiani bocciano la prestazione di Simone Sozza in Lazio - Fiorentina. L'episodio più eclatante avviene al 18' del primo tempo, quando Pongracic trattiene in maniera plateale da dietro per la maglia Gila in area di rigore. Il direttore di gara non interviene e il Var non lo richiama, una decisione inspiegabile secondo Luca Marelli di Dazn. Lascia molti dubbi anche il rigore assegnato alla Viola nel finale, quando la caviglia di Gudmundsson si scontra con quella, attaccata al corpo, di Gila. Il contatto sembra troppo leggero per concedere un penalty, ma Pezzuto richiama all'On-Field Review Sozza, che fischia il calcio di rigore. Di seguito le sue pagelle a opera dei principali quotidiani sportivi e non.

CORRIERE DELLO SPORT - "Imbarazzante. Che non è solo l'aggettivo che ha usato Luca Pellegrini nel tunnel per descrivere il mancato rigore su Gila, ma è la sintesi della prestazione di Sozza (si fa fatica a ricordare che sia un internazionale, in balida degli eventi) e soprattutto del Var, Pezzutto (sempre detto, pure a Rocchi: chi non è stato un grande arbitro in campo non può essere un fenomeno a Lissone). Fischi a caso, interventi VAR a caso. Tutto a caso". Voto: 4.5.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - "Manca un rigore alla Lazio. Gila viene trattenuto per la maglia da Pongracic in area. L’intensità del contatto è punibile, l’arbitro non lo giudica falloso (o non vede?). Il Var conferma la decisione del campo. Rigore Fiorentina: la gamba di Gudmundsson è larga quella di Gila è attaccata al corpo. La dinamica porta al contatto. Molti dubbi. Trattenuta in area di Comuzzo su Zaccagni punibile. Rigore giusto". Voto: 5.

IL MESSAGGERO - "Pongracic tira la maglia a Gila e con il Var Pezzuto decide che anche questo non è rigore per la Lazio. Ridicola ammonizione a Zaccagni: lo manda in squalifica. Rigorino su Gudmundsson". Voto: 4.